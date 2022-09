Nations League: les Bleus retrouvent des couleurs contre l'Autriche

Jusqu'à l'éclair de génie du Parisien à la 56e minute, la soirée des Bleus se sera résumée en deux mots: frustration et poisse.

La frustration de voir autant d'occasions gâchées, la poisse face à deux nouvelles blessures, celles de Jules Koundé (ischios) et de Mike Maignan (mollet), venues garnir une infirmerie plus que pleine.

Mais Mbappé avait gardé le meilleur pour la fin. Déjà buteur au match aller (1-1) à Vienne après son entrée en jeu, l'attaquant, titulaire jeudi, a délivré les Bleus d'un festival de dribbles conclu par une frappe puissante en plein centre des cages autrichiennes.

Il ne manquait que cela pour ranimer le Stade de France et débloquer le jeu tricolore, vite récompensé ensuite par Olivier Giroud, buteur de la tête sur une passe d'Antoine Griezmann (65e).

La relégation s'éloigne un peu

Cette victoire va faire du bien à Didier Deschamps et à ses hommes.

Elle met fin à une série quasi-noire de quatre matches sans victoire lors du rassemblement de juin (deux nuls, deux défaites). Elle permet aux Bleus (3es, 5 pts) de passer devant leur adversaire du soir (derniers, 4 pts) au classement, même s'il faudra assurer dimanche au Danemark pour éviter une indigne relégation en deuxième division de cette Ligue des nations, dont les Français sont tenants du titre.

Elle apaise, aussi, le climat qui entoure la sélection depuis plusieurs semaines, entre blessures, affaires extra-sportives (Pogba, audit ministériel à la Fédération) et négociations épineuses sur le droit à l'image collectif des internationaux.

Pour le sélectionneur, c'est aussi un succès tactique, celui du système à cinq défenseurs, de retour à Saint-Denis après avoir été laissé de côté - sans succès - en juin.

"DD" est conforté dans le choix des hommes, également, car face à une douzaine de blessures, il n'était pas couru d'avance, par exemple, que Youssouf Fofana réaliserait une première sélection aussi autoritaire au milieu de terrain, aux côtés de son ancien partenaire à Monaco, Aurélien Tchouaméni.

Giroud s'approche de Henry

Il n'était pas dit, non plus, que Mbappé et Giroud afficheraient une aussi belle complicité, en l'absence de Karim Benzema. Leur association aurait même pu fournir plus de buts si le Parisien n'avait pas gâché un superbe une-deux avec son acolyte à la 26e minute, ainsi que quelques autres frappes.

Après avoir agité le rassemblement par ses demandes sur le droit à l'image, Mbappé a tout de même répondu sur la pelouse par une implication totale, entrant dans le top-10 des buteurs Bleus (28 buts) et se permettant même une petite célébration bien sentie, mimant un appareil photo...

Pour Giroud, à l'avenir toujours incertain en Bleu tant que Deschamps ne se résout pas à l'appeler lorsque Benzema est disponible, le record de buts de Thierry Henry continue de s'approcher.

Le Grenoblois, avec 49 buts, n'est qu'à deux unités. Aura-t-il l'opportunité de les inscrire ? C'est l'une des interrogations qui pèseront sur Deschamps dans les prochaines semaines. Le groupe des supporters de l'équipe de France, qui fêtait ses 12 ans, ne serait pas opposé à l'idée de revoir l'un de ses chouchous à Saint-Denis...

A deux mois, jour pour jour, de défier l'Australie au Qatar pour la défense de son titre, l'équipe de France semble en tout cas avoir retrouvé de la confiance. Une victoire dimanche au Danemark pour son dernier match avant Doha lui apporterait, en plus, quelques certitudes.