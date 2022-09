Accueil Sports Football Nations League La Roja, imbattable au milieu ? Dernières répétitions pour Sergio Busquets et cie avant la Coupe du monde . Scott Crabbé ©AFP

Au plus fort de son âge d’or, entre 2008 et 2012, l’Espagne a toujours pu s’appuyer sur son entrejeu pour oxygéner son football. Une décennie plus tard, malgré la perte...