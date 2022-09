Ligue des Nations : Gravenberch et Brobbey rejoignent la sélection des Pays-Bas avant d'affronter la Belgique

Le milieu de terrain du Bayern Munich et l'attaquant de l'Ajax Amsterdam ont été appelés par le sélectionneur national Louis van Gaal pour remplacer le trio de blessés: Frenkie de Jong, Memphis Depay et Teun Koopmeiners. Gravenberch et Brobbey ont encore participé vendredi soir au match amical des Espoirs (U21) face à la Belgique à Louvain (1-2). Brobbey a inscrit les deux buts des Jong Oranje aux 14e et 44e minutes.

Le groupe de l'équipe nationale néerlandaise pour le match à domicile de la Ligue des Nations contre la Belgique, dimanche soir (20h45), se compose désormais de 23 joueurs. Personne ne devra donc rester dans les tribunes de l'ArenA Johan Cruijff et être écarté de la sélection.

Les Oranje abordent le match contre la Belgique avec une avance de trois points grâce à la victoire 1-4 le 3 juin dernier à Bruxelles. Seule une victoire par trois buts d'écart au moins des Diables Rouges pourrait priver les Pays-Bas de la victoire dans le groupe 4, et donc d'une place pour le tournoi final (Final 4) de la Ligue des Nations en juin prochain.