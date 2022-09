Nations League: l’Italie met fin au rêve hongrois

Nations League: l'Italie s'impose en Hongrie et ira au Final Four, partage fou entre Anglais et Allemands

L'Italie, à la faveur d'un succès 0-2 acquis lundi soir en Hongrie, a validé son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations. Dans le même temps, l'Angleterre et l'Allemagne ont partagé l'enjeu au terme d'un match dénué d'enjeu mais riche en rebondissements (3-3).