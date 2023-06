Le futur des Oranje, c’est maintenant avec Xavi Simons

Grâce à son énorme potentiel détecté très jeune, Xavi Simons faisait déjà les gros titres en Espagne et en France bien avant de passer pro en 2020. Mais ce n’est qu’après avoir quitté le PSG l’été dernier que le phénomène formé au Barça a pu véritablement éclore en optant pour un retour aux sources.

Le natif d’Amsterdam qui a déménagé très jeune en Espagne a accepté de s’éloigner des strass et paillettes parisiennes pour intégrer le projet du PSV Eindhoven où son entraîneur Ruud van Nistelrooij est rapidement tombé sous son charme. “C’est merveilleux qu’il soit déjà si important à un si jeune âge. Moi-même, je n’étais pas encore à ce niveau à cet âge. Nous le voyons comme un joueur clé dans la construction de ce PSV”, s’était enflammé en février dernier l’ancien buteur vedette des Oranje.

guillement "J'ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi."

Sa première vraie saison professionnelle s’est achevée avec 22 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Hormis son ancien coéquipier Cody Gakpo (20 buts et 20 assists avec Liverpool et le PSV), aucun autre Néerlandais ne s’est montré aussi efficace ces dix derniers mois. Cerise sur le gâteau : il a offert la Ligue des champions au PSV lors de l’ultime journée de Eredivisie.

C’est grâce à son doublé et son but à la… 98 minute face à l’AZ Alkmaar (1-2) que le club d’Eindhoven a obtenu son ticket pour la prochaine C1. Ce qui devrait donner au co-meilleur buteur du championnat néerlandais (19 buts) l’envie de rester une saison de plus. “Pour les joueurs, le fait de participer ou non à la Ligue des champions fait une grande différence. C’est une priorité pour moi. C’est également très important pour mon développement”, confié Simons au Telegraaf.

Le départ de Ruud van Nisterlooij, remplacé par Peter Bosz, aurait pu changer la donne. Tout comme l’intérêt du Paris Saint-Germain qui possède une clause de rachat fixée à douze millions d’euros. Mais les envies du coéquipier de Johan Bakayoko sont aux Pays-Bas. “J’ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi. Je veux réussir de grandes choses ici”, a-t-il lancé au Algemeen Dagblad pour suivre les conseils de Ronald Koeman de “rester encore au moins un an au PSV.”

Séduit par son jeune ailier, le sélectionneur des Oranje (qui évolueront sans de Ligt et Depay) pourrait bien le titulariser dans cette demi-finale de Ligue des nations ce mercredi soir contre la Croatie (qui jouera sans Gvardiol). L’absence de Depay devrait en effet faire basculer Gakpo vers le centre du trio offensif pour libérer l’aile gauche à Simons. Comme face à la France et Gibraltar en mars dernier, ses deux premières titularisations.