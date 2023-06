L’attaquant né à Stuttgart a dû attendre ses 33 ans pour effectuer ses débuts sur la scène internationale après un parcours tortueux qui l’a vu passer par le Celta Vigo, Hoffenheim, l’Eintracht Francfort, Hanovre, Stoke City, La Corogne, Newcastle, Alaves et l’Espanyol où ses 16 réalisations en Liga n’ont pas empêché la relégation mais ont éveillé l’intérêt du Real Madrid.

Lui qui en mars avait inscrit deux buts en neuf minutes pour ses débuts contre la Norvège était passé au travers trois jours plus tard comme tous ses partenaires en Écosse pour sa première titularisation (2-0).

Et cinq minutes après avoir remplacé Morata, il a marqué (88e) sur l’un de ses premiers ballons touchés en détournant une frappe de l’inépuisable Rodri qui, une semaine après celle de Ligue des champions, va disputer une nouvelle finale pour son 65e et dernier match de la saison. Ce but de Joselu est venu départager deux géants encore souffreteux : Pino avait ouvert le score sur une énorme erreur de Bonucci (3e) quand Immobile avait égalisé suite à un penalty concédé par Le Normand, très fébrile pour sa première (21e).

Mais qui peuvent aussi compter sur deux gardiens inspirés comme Donnarumma devant Asensio (48e) ou Simon face au très intéressant Frattesi (64e). Avant que ne surgisse l’improbable Joselu.