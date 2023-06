L’Espagne en finale de la Ligue des nations : “Une victoire soulagerait tout le football espagnol”

guillement "En cas de victoire, ce serait peut-être le début de quelque chose."

L’enjeu n’est pas anodin pour la Roja, dont le sélectionneur Luis de la Fuente (61 ans) cristallise les critiques depuis sa nomination. “Beaucoup de gens ont été très vite très durs avec lui après la défaite contre l’Écosse (2-0, le 28 mars en qualification pour l’Euro 2024), rappelle un suiveur de la Roja. Mais je trouve que le public oublie qu’il a eu très peu de temps pour mettre son équipe en place. Si l’Espagne avait été éliminée par l’Italie jeudi, certains médias auraient à nouveau écrit qu’il était menacé. Désormais, une victoire contre la Croatie lui offrirait du crédit et soulagerait tout le football espagnol, à commencer par la Fédération elle-même. Ce serait peut-être le début de quelque chose. D’une nouvelle dynamique.”

Un engouement presque inattendu

Au pays, la qualification a suscité un engouement presque inattendu. Comme si le public accordait soudainement un sursis à son sélectionneur. Jeudi, la demi-finale a réuni quelque 3,7 millions de téléspectateurs. “Un score positif même si ce n’est évidemment pas la folie comme en Coupe du monde ou à l’Euro”, commente un journaliste ibérique.

À lire aussi

“Pour être honnête, je m’attendais à moins d’enthousiasme, renchérit un confrère de AS, quotidien sportif espagnol. Le public s’est déplacé et la couverture médiatique est tout de même importante. Ce qui m’a surpris, c’est la réaction des joueurs et des supporters à la fin du match, jeudi. Ils ont vraiment célébré la qualification avec beaucoup d’enthousiasme, comme s’ils avaient atteint la finale de la Coupe du monde.”

La gloire n’est pas comparable, tout de même. Mais les petits bonheurs sont aussi appréciables que les grands quand on a oublié leur saveur. Luis de la Fuentes ne dira pas le contraire. Du moins si l’Espagne vient à bout de la Croatie, dimanche à Rotterdam.