Yéremi Pino, une pépite par intermittence

Pino n’était pourtant déjà plus tout à fait un inconnu. L’hiver précédent, alors que le Real Madrid le scrutait – sans toutefois se montrer prêt à payer les 30 millions d’euros nécessaires –, il était devenu le plus jeune joueur (18 ans et 218 jours) à remporter la Ligue Europa. Un autre record de précocité.

Pino avait notamment brillé en demi-finale retour face à Arsenal, suscitant depuis lors l’intérêt du club anglais. Sa saison n’avait pourtant pas été si simple, la faute, notamment, à une forme aiguë de Covid qui l’avait contraint à un isolement de plusieurs semaines.

Yeremy Pino va disputer sa deuxième finale de Ligue des nations, à seulement 20 ans. ©AFP or licensors

Qualités, caractère et inconstance

Les hauts et les bas font en quelque sorte partie de la jeune carrière de Yéremi Pino. Un joueur, dit-on, doté d’un sacré caractère et pas toujours simple à canaliser.

Quoi qu’il soit, en trois saisons à Villareal, il est monté en puissance, devenant titulaire à part entière cette année grâce à ses qualités techniques, ses dribbles et sa vivacité, malgré des stats un peu faiblardes pour un offensif titulaire chez le cinquième de Liga (4 buts, 6 passes décisives). “Il n’a que 20 ans, mais, selon moi, ce n’est pas un top talent mondial”, nuance un suiveur assidu de la Liga. Sa valeur marchande atteint pratiquement 40 millions d’euros aujourd’hui.

guillement "Son intermittence est une constante avec l’équipe nationale."

En parallèle, les prestations de Pino avec la sélection restent instables. “Son intermittence est une constante avec l’Espagne”, écrivait d’ailleurs Marca après la victoire en demi-finale de Ligue des nations, jeudi contre l’Italie (2-1), grâce à un premier but de Pino (3e).

AS, l’autre journal sportif espagnol reconnu, ajoutait : “Il était bon d’un point de vue tactique, mais a manqué d’un peu d’audace dans les situations de un contre un.”

Ce dimanche, il pourrait d’ailleurs être relégué sur le banc au profit d’Ansu Fati ou Marco Asensio pour ce qui sera déjà, à 20 ans, sa deuxième finale de Ligue des nations après celle perdue face à la France il y a deux ans (2-1). Ce serait sans doute un record, ça aussi.

Les équipes probables

CROATIE : Livakovic ; Stanisic, Vida, Sutalo, Perisic ; Modric, Kovacic, Brozovic ; Pasalic, Ivanusec, Kramaric (Ivusic, Labrovic, Erlic, Sosa, Barisic, Juranovic, Majer, Vlasic, Beljo, Petkovic, Musa).

ESPAGNE : Simon ; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba ; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi ; Rodrigo, Pino, Joselu (Arrizabalaga, Raya, Nacho, Fran Garcia, Carvajal, Zubimendi, Merino, Canales, Olmo, Fati, Asensio, Morata).