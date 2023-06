Jesus Navas, à jamais le premier

De 2010 à 2023, ils s’en sont passés des choses dans la carrière du vétéran du FC Séville. D’abord ailier dans son jeune temps, il a reculé vers l’entrejeu avant de se retrouver en défense ces dernières saisons. Et en renvoyant Carvajal sur le banc ce dimanche soir à Rotterdam, il est devenu, à 37 ans et sept mois, le joueur le plus âgé à porter le maillot de la Roja.

Au duel avec Pasalic puis Kramaric, Jesus Navas a apporté à cette équipe toute son expérience mais aussi sa réussite en tant que porte-bonheur de la Roja. Avec lui, l’Espagne a remporté la Coupe du monde 2010, l’Euro 2012 et la Ligue des nations. Mais sans lui, son pays a toujours trébuché puisqu’il ne faisait pas partie des sélections pour la Coupe du monde 2014, l’Euro 2016, la Coupe du monde 2018, l’Euro 2020 et plus récemment le Mondial 2022.

Il est vrai que son histoire avec la sélection espagnole n'a pas été simple. Très souvent boudé par Vicente del Bosque puis Luis Enrique, Navas était à la recherche de sa première sélection depuis novembre 2020. "La persévérance et le travail portent leurs fruits et c'est très agréable. Je travaillais à Séville pour pouvoir revenir ici", a-t-il confié sur le site de la RFEF avant cette finale.

Rappelé par Luis de la Fuente, qu’il avait connu il y a 20 ans à l’époque des sélections de jeunes, l’arrière droit andalou était déjà titulaire en demi-finale jeudi contre l’Italie (2-1). C’est toutefois son remplaçant Dani Carvajal (monté à la 97e) qui a fait la différence - lors de la loterie des tirs au but - au bout dans un match aussi intense qu’indécis face à des Croates qui cherchaient à récompenser le travail de toute une génération.

La bande à Luka Modric (qui pourrait arrêter sa carrière en sélection) restait d’ailleurs sur six victoires en sept prolongations. Mais cette fois, les deux arrêts d’Unai Simon et un dernier essai de Carvajal ont permis à l’Espagne de parfaitement lancer la nouvelle génération emmenée par les Gavi, Pedri, Pino ou Fati, tout en saluant la belle et longue carrière de Jesus Navas.