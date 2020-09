Ansu Fati, toujours plus précoce Nations League Jérôme Brys © Belga

En montant après la pause face à l’Allemagne jeudi, il est devenu le 2e plus jeune joueur à revêtir le maillot de la Roja.



Où s’arrêtera-t-il ? Alors qu’il n’est même pas encore majeur, Ansu Fati ne cesse de battre des records de précocité. Le 31 août 2019, il devenait le plus jeune buteur du Barça en Liga, à 16 ans, 10 mois et 4 jours. Puis, le 10 décembre, le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec son but face à l’Inter Milan.