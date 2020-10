Avec toutes leurs pépites, les champions du monde affrontent les champions d’Europe.

Ils se nomment Houssem Aouar et Mike Maignan. Ils sont respectivement milieu de terrain à Lyon et gardien à Lille. Et mercredi soir face à l’Ukraine, ils sont devenus les cinquantième et cinquante-et-unième joueurs lancés par Didier Deschamps depuis son arrivée à la tête des Bleus en 2012. Ce total ne montre pas que le sélectionneur français est une girouette mais plutôt que le réservoir de talents français est colossal.

Chaque année, Didier Deschamps ajoute au moins six nouveaux noms à ses listes successives. Avec dès 2012 des joueurs comme Christophe Jallet et Étienne Capoue. Puis des futures stars telles que Raphaël Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette en 2013 et 2014. Anthony Martial, Kingsley Coman ont suivi en 2015, tout comme Ngolo Kanté, Samuel Umtiti et Kylian Mbappé en 2015 et 2016.

(...)