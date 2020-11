Battu 4-0 au Monténégro, le Chypre de Johan Walem a terminé dernier du Groupe 1 de la Ligue des Nations C et descend en Ligue D. Les Féroé et Gibraltar font le chemin en sens inverse.

A Podgorica, il y avait un Standardman dans chaque camp et Alksandar Boljevic, sorti à la 71e, a remporté son duel avec Kostas Laifis. En effet, le milieu monténégrin a signé un doublé (25e, 28e) alors que Stevan Jovetic avait déjà donné l'avance aux visités (14e, 1-0). A la reprise, Stefan Mugosa a encore enfoncé un peu plus les Chypriotes (60e, 4-0).

Le Mouscronnois Marko Bakic, remplacé à la 61e, était présent chez les vainqueurs.

L'autre match du groupe entre le Luxembourg et l'Azerbaïdjan s'est terminé sans but. Les Grands Ducaux ont manqué un penalty par le joueur de Waasland-Beveren Danel Sinani (45e+2). Laurent Jans (Standard) a également joué avec le Luxembourg (10 points), qui termine deuxième derrière le Monténégro (13 points), promu en Ligue B, et devant l'Azerbaïdjan (6 points) et Chypre (4 points).

Les deux clubs montant de Ligue D sont les Féroé et Gibraltar, qui ont tout deux terminé sur un partage (1-1). Dans les groupe 1, les Féroé sont allés prendre un point à Malte. Matthew Guillaumier (54e, 1-0) a donné l'espoir aux Maltais mais Ari Jonsson (70e, 1-1) a permis aux Insulaires de conserver la première place (12 points) devant Malte (9 points). La Lettonie, qui a cartonné à Andorre (0-5), a conforté sa troisième place grâce à ce premier succès (7 points), les Andorrans terminant derniers (2 points).

Dans le groupe 2 comportant trois équipes, Gibraltar (8 points) finit en tête devant le Liechtenstein (5 points). Les visités ont ouvert la marque sur un autogoal de Daniel Brandle (6e, 1-0) et Noah Frick (44e, 1-1) a remis les deux équipes à égalité. Malgré son record historique de deux partages consécutifs, Saint-Marin termine troisième (2 points).