Les Diables peuvent lui dire merci. Reculés à la deuxième place de leur groupe de Nations League après la défaite à Wembley, les hommes de Roberto Martinez ont vite repris le leadership grâce à leur victoire en Islande cumulée à la défaite des Anglais au Danemark (0-1). Et c'est peu dire que Harry Maguire a précipité la défaite des siens. Après trente minutes, le défenseur central récoltait un deuxième avertissement laissant ses partenaires à dix pendant une heure après deux tacles mal maîtrisés.

Le Mancunien vit une saison cauchemardesque. Après s'être fait arrêter pendant ses vacances en Grèce après une altercation avec des policiers, Maguire enchaîne les bourdes comme il y a dix jours face à Tottenham au point de susciter des moqueries outre-manche pour son prix exorbitant. Manchester United avait dépensé 87 millions d'euros pour s'attacher ses services il y a un an.

Ses prestations sont si mauvaises que certains consultants sont montés au front pour prendre sa défense. "Je me sens désolé pour lui. Ce serait facile de l'accabler. Il traverse une mauvaise passe. Il vit un très mauvais moment dans sa carrière et il va devoir se ressaisir. Il a un gros week-end à venir pour lui avec Manchester United à Newcastle et il doit retrouver sa confiance parce que c'est un joueur qui en manque vraiment" , a analysé l'ancien défenseur Jamie Redknapp.

Tout ce que j’entends sur lui, c’est qu’il est un très bon garçon. Mais il fait des erreurs que je ne l’ai pas vu faire il y a quelques années. Il a beaucoup de choses en tête, il n'y a aucun doute. Certains joueurs peuvent le gérer. Certains joueurs peuvent jouer avec les choses qui se passent dans leur vie sociale et cela ne les dérange pas - le terrain est leur sanctuaire. Mais d’autres ne le peuvent pas. Ils y vont et le portent sur le terrain", a-t-il poursuivi



Gareth Southgate est aussi intervenu en faveur de son joueur. "Pour moi, c'est un joueur de premier plan, il fait partie intégrante de ce que nous faisons, a-t-il assuré. Il vit une période où il reçoit beaucoup de coups, mais il est assez grand pour faire face à cela, il le traversera, il sera plus fort pour cela. Il a notre soutien et je suis sûr que son club fera de même. Nous avons une totale confiance en lui. Il reçoit toutes sortes de choses en ce moment, de gens qui devraient être mieux informés. Aucun de nous n'aime être au centre de cette tempête."

Malgré ces marques de soutien, il est temps pour Maguire de retrouver son niveau affiché à Leicester où il s'était révélé.