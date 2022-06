Les plus acharnés dans les supporters anderlechtois auront eu une surprise en regardant le onze polonais qui défiait les Pays-Bas samedi à Rotterdam : Jakub Kiwior (22 ans) fêtait sa première cap sur le côté gauche de la défense. Oui, le même Jakub Kiwior qui avait fini sa formation au RSCA entre 2016 et 2019 avant de partir libre, jugé insuffisant par les patrons sportifs.

Que s’est-il passé pour que le garçon devienne international A en Pologne à peine trois ans plus tard ? "On ne peut même pas parler d’une progression fulgurante, répond Michel Thiry, son découvreur quand il était scout au Sporting. Les qualités de Jakub étaient déjà présentes quand il était à Anderlecht, avec sa puissance, sa taille, sa vitesse et son très bon pied gauche."