L’Angleterre, c’est le premier grand but de Jan Ceulemans (63 ans) avec les Diables à l’Euro 1980. C’est aussi son dernier grand match, à la Coupe du monde 1990. Mais aujourd’hui, le Caje a pris ses distances avec le monde du football. Et c’est pour de bon.

Une maison mitoyenne, coquette mais sans chichis, à deux pas de la grand-place de Westerlo, à côté d’un bistrot où les étudiants du coin viennent tuer le temps de midi. Il faut entrer par une petite grille et Jan Ceulemans (63 ans) vient ouvrir. "La femme de ménage est là, ça vous dérange si on fait l’interview tout près d’ici ?"

L’ancien recordman de caps (96) chez les Diables nous offre une petite balade à travers la paisible bourgade de Campine. "Je vis ici depuis huit ans et j’y suis très bien. Il y a tout ce qu’il faut comme magasins et on ne se marche pas dessus."

On arrive à l’hôtel Geerts, sur la grand-place. Un bel établissement où le Caje a ses habitudes. "Quand je vais voir un match de Westerlo au Kuipje, c’est ici qu’on se donne rendez-vous avec mes copains. Une pinte ou deux puis on part à pied au stade. Le niveau en D1B n’est pas exceptionnel mais je m’amuse bien. Je suis aussi invité une fois par an à Bruges. Ce sont les seuls liens qu’il me reste avec le monde du football."

