C’est la dernière ligne droite. Encore un ou deux petits matchs dans cette Nations League dont elles se moquent éperdument et les stars du football pourront enfin monter dans leurs avions privés et faire sauter, en live sur Instagram, les mathusalems de Dom Perignon dans les Beach Clubs tendance de St-Tropez et sur les pontons branchés des yachts de Puerto Banus.