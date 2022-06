L'attaquant de 29 ans a été grièvement blessé dans une collision entre deux bus à Tbilissi, la capitale géorgienne. Les Bulgares avaient été transportés depuis l'aéroport dans deux bus, mais les véhicules étaient entrés en collision dans un tunnel. Nedelev, qui était assis à l'arrière du premier bus, avait subi une fracture du crâne.

"C'était une opération majeure et nous ne voulons pas aller trop vite. Le plus important aujourd'hui est que Todor puisse garder son calme et se rétablir au mieux", a déclaré le professeur Shota Ingorokwa, qui a pratiqué l'opération.

Nedelev, 39 fois international bulgare, a été autorisé à quitter les soins intensifs mais la date de sa sortie de l'hôpital n'a pas encore été fixée.

La Bulgarie affronte la Géorgie dimanche à 18h pour le compte de la Ligue C de la Ligue des Nations.