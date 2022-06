Qui l’eut cru ? Pas grand monde en tout cas. Même le sélectionneur hongrois Marco Rossi était plus que dubitatif en décembre dernier lorsqu’il a appris que l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre lui feraient face dans le groupe A3…

"Nous avons obtenu l’équipe la plus forte de chaque pot : le champion d’Europe, le finaliste de l’Euro et l’Allemagne. C’est un groupe terriblement difficile dans lequel nous sommes à nouveau les plus faibles", admettait-il en affirmant toutefois qu’il n’abandonnerait pas.

Et c’est ce que ses joueurs ont fait, en profitant de leur statut de Petit Poucet pour se transformer en poil à gratter. Même si ces Hongrois ont été dominés par l’Italie (2-1), ils ont tenu l’Allemagne en échec (1-1) puis surtout battu l’Angleterre. Deux fois, en l’espace de dix jours. L’une à Budapest (1-0) le 4 juin, l’autre dans un stade de Wolverhampton comble de 30 000 fans anglais ce mardi soir.

