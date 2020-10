L'image était belle. A la fin de la rencontre, Laurent Jans et Konstantinos Laifis se retrouvaient dans le rond central pour une belle accolade. Arrivé dans les dernières heures du mercato au Standard, l'international luxembourgeois a pris le dessus sur son nouveau coéquipier. Le Luxembourg a ouvert le score après dix minutes de jeu suite à une mauvaise relance de.... Laifis. Sinani s'est montré adroit dans la finition avant de récidiver quatorze minutes plus tard.



L'attaquant de Waasland-Beveren a même cru s'offrir un triplé avant la mi-temps avant que son troisième but ne soit annulé pour un hors jeu passif de Gerson Rodrigues. Anthony Moris a passé une après-midi tranquille. Le portier de l'Union Saint-Gilloise a dû s'employer uniquement dans les dernières minutes. Il a été sauvé par son poteau sur une frappe de Sotiriou. Avec cette défaite (2-0), Johan Walem est sur la selette.



Boljevic titulaire avec le Monténégro

Le sélectionneur chypriote a perdu son quatrième match en autant de rencontres. Le Belge est arrivé début janvier à Chypre. Son groupe de Ligue des Nations est pourtant à la portée de ses joueurs. Outre le Luxembourg, le Monténégro et l'Azerbaïdjan sont ses adversaires mais l'ancien entraîneur des Espoirs de la Belgique s'est incliné à domicile contre ces deux dernières équipes (0-2, 0-1).

Dans l'autre rencontre de la poule C, le Monténégro a disposé de l'Azerbaïdjan (2-0). Boljevic était titulaire et a disputé 71 minutes. Le Mouscronnois Marko Bakic a également commencé le match et a joué 63 minutes. L'autre Hurlu, Deni Hocko, est resté sur le banc. Le Monténégro garde la tête du groupe en continuant son sans faute.