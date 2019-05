La préparation de l'équipe d'Angleterre pour la phase finale de la Ligue des Nations de football est assez compliquée.

Le sélectionneur national Gareth Southgate est privé de presque la moitié de sa sélection en raison des obligations européennes. La finale de l'Europa League et de la Champions League opposent quatre clubs anglais. "C'est formidable pour nos jeunes joueurs de pouvoir jouer à de tels jeux, dans lesquels l'enjeu est de taille. Nous en profiterons à l'avenir", affirme M. Southgate. "Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué."

Ross Barkley jouera avec Chelsea la finale de l'Europa League contre Arsenal mercredi à Bakou. Trois jours plus tard, pas moins de neuf joueurs de la sélection de Southgate s'affrontent à Madrid, en finale de la Ligue des champions entre Liverpool (trois internationaux) et Tottenham Hotspur (six).

"Nous devons en tenir compte. C'est une leçon pour les joueurs. En tant qu'équipe, nous avons un grand défi à relever", explique Southgate, qui attend ses dix joueurs lundi prochain en partant pour le Portugal. L'Angleterre disputera la demi-finale de la Ligue des Nations contre les Néerlandais à Guimaraes le jeudi 6 juin. La veille, le Portugal affrontera la Suisse à Porto dans la première demi-finale. La finale aura lieu le dimanche 9 juin, également à l'Estadio do Dragao du FC Porto.

Les Diables Rouges ont été éliminés du dernier carré après avoir été battus 5-2 par la Suisse mi-novembre.