Dans l'autre duel de ce groupe, l'Allemagne a concédé le partage en Suisse (1-1). Sergio Ramos a ouvert la marque pour les Espagnols sur penalty (3e, 1-0) avant de signer un doublé d'une reprise de la tête sur un centre de Dani Olmo (29e, 2-0). Ansu Fati en a profité pour devenir le plus jeune buteur de l'équipe d'Espagne (32e, 3-0) et le réserviste Ferran Torres a alourdi la marque dix minutes après être monté au jeu (84e, 4-0). Chez les Ukrainiens, l'Anderlechtois Bogdan Mykhaylichenko et le Gantois Roman Yaremchuk ont joué toute la rencontre alors que l'autre Gantois Igor Plastun et le Brugeois Eduard Sobol sont restés sur le banc.

L'Allemagne était bien à l'aise offensivement contre la Suisse notamment grâce à Leroy Sané mais n'a marqué qu'un seul but par Ilkay Gundogan (14e, 0-1). Toutefois, la Mannschaft éprouvait du mal à stopper les attaques de Suisses peu réalistes. Bernd Leno a été très sollicité et a été sauvé par le poteau sur un tir de Haris Seferovic (43e). En seconde période, les Allemands ont également souffert en défense et Silvan Widmer a égalisé pour la Nati (58, 1-1). Après deux journées, l'Espagne compte 4 points, l'Ukraine 3, l'Allemagne 2 et la Suisse 1.

En Ligue B, la Russie est seule en tête dans le groupe 3 grâce à son succès 2-3 dans l'après-midi en Hongrie. Anton Miranchuk (15e, 0-1), Magomed Ozdoev (34e, 0-2) et Mario Fernandes (46e, 0-3) ont fait le break mais Roland Sallai (62e, 1-3 et Nemanja Nikolic (70e, 1-2) ont assuré un final intense. En octobre, le Russie accueillera la Turquie, qui a fait match nul en Serbie. Pourtant, les visités ont quasiment joué une mi-temps à dix suite à l'exclusion d'Aleksandar Kolarov (49e, 2 jaunes). La Hongrie est donc 2e (3 points) alors que la Turquie et la Serbie en comptent 1.

Dans le groupe 4, le Pays de Galles a aligné une deuxième victoire de justesse face à la Bulgarie au Cardiff City Stadium 1-0). Neco Williams, 19 ans, qui a fait ses débuts contre la Finlande, a marqué dans les arrêts de jeu sur un centre de Jonathan Williams (90e+4, 1-0). Le défenseur de Charleroi Ivan Goranov a joué tout le match avec les Bulgares qui n'ont qu'un seul point tout comme l'Irlande, qui s'est inclinée 0-1 à l'Aviva Stadium de Dublin face à la Finlande. Fredrik Jensen a inscrit le seul but de la rencontre (62e, 0-1). Les Finlandais sont deuxièmes (3 points). Jere Uronen, le défenseur de Genk, est monté au jeu à la 79e.

Dans le groupe 3 de la Ligue C, Damjan Bohar (28e) a permis à la Slovénie de remporter sa première victoire au détriment de la Moldavie (1-0). En soirée, la Grèce s'est imposée 1-2 au Kosovo. Dimitrios Limnios (2e, 0-1) et Dimitrios Siovas (51e, 0-2) ont donné une marge suffisante aux Hellènes alors que Valon Berisha a réduit l'écart pour les Kosovars (82e, 1-2). Chez les visités, Mergim Vojvoda, qui vient de quitter le Standard, a été remplacé à la 59e. La Grèce et la Slovénie comptent 4 unités et le Kosovo et la Moldavie une seule.

Déjà buteur contre Malte, Klaemint Olsen a inscrit l'unique but des Féroé, qui sont leaders du groupe 1 de la Ligue D. C'est la première fois que les Scandinaves signent deux victoires d'affilée en compétition depuis 1997. En soirée, Malte et la Lettonie ont partagé l'enjeu. Kyrian Nwoko (15e, 1-0) a donné l'avance aux visités et les Lettons ont égalisé sur un autogoal de Matthew Guillaumier (25e, 1-1). La Lettonie (2 points) est deuxième devant Malte et Andorre (1 point).