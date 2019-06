Nos abonnés Sport Premium peuvent suivre Portugal - Suisse (demi-finale de Ligue des Nations) en direct vidéo sur le site de notre partenaire Eleven Sports.

Roulez jeunesse: l'affiche entre les Pays-Bas et l'Angleterre en demi-finales de la Ligue des nations oppose deux générations montantes en quête d'un premier accomplissement sur la grande scène internationale, jeudi à Guimaraes, au Portugal.

Au stade Afonso-Henriques, Anglais et Néerlandais s'avancent avec une flopée de jeunes loups: les deux nations ont largement renouvelé leur effectif depuis l'intronisation de Gareth Southgate sur le banc des "Three Lions" en 2016 et de Ronald Koeman sur celui des "Oranje" en 2018.

A l'heure de disputer la finale à quatre ("final four") de la nouvelle compétition de l'UEFA, l'Angleterre présente un groupe d'à peine 25 ans de moyenne d'âge contre 26 pour les Pays-Bas.

De chaque côté, les jeunes pousses ont signé des performances remarquées tout au long de la saison, notamment en Ligue des champions.

La jeunesse néerlandaise de l'Ajax Amsterdam a soufflé un vent de fraîcheur sur la C1 avec son jeu basé sur l'insouciance et les efforts constants.

Emmenée par leur capitaine en défense Matthijs de Ligt (19 ans) et ses coéquipiers au milieu de terrain Frenkie de Jong et Donny van de Beek (22 ans chacun), l'équipe amstellodamoise a éliminé des habitués de la C1 comme le Real Madrid, triple tenant du titre, et la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo.

Côté anglais, deux joueurs ont soulevé la Ligue des champions avec Liverpool samedi dernier face à Tottenham (2-0): les défenseurs Joe Gomez (22 ans) et Trent Alexander-Arnold (20 ans) ont débarqué au Portugal avec leur tout nouveau statut de champions d'Europe des clubs.

Et les "Three Lions" peuvent s'appuyer sur d'autres jeunes, à commencer par ceux de Tottenham comme Dele Alli (23 ans), Eric Dier (25 ans) et le capitaine anglais Harry Kane (25 ans), néanmoins toujours diminué après être revenu de blessure.

Qui a le plus beau vivier du continent ? La demi-finale de Ligue des nations entre Anglais et Néerlandais apportera une première réponse...

