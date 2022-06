Louis van Gaal n’était pas surpris d’avoir gagné 1-4. "Je vous avais quand même dit que je le sentais bien, ce match ? Et on avait bien analysé la Belgique. Elle ne met pas la pression sur le ballon. Mercredi, mes non-titulaires ont gagné contre l’équipe type à l’entraînement parce qu’ils les ont mis sous pression. C’est ce que nous avons fait contre les Belges. On ne les a pas laissés jouer. Je me suis adapté aux qualités de la Belgique. Mais bon, tout n’était pas parfait. On n’a pas su garder la concentration pendant les 90 minutes."

Van Gaal a cité de Jong et Bergwijn comme les meilleurs joueurs sur le terrain. "J’ai demandé à Bergwijn pourquoi il est si bon. Il a été sensationnel. À la Coupe du monde 2014 au Brésil, nous avions un duo de choc en pointe, à savoir van Persie et Robben. Maintenant, on a Bergwijn et Depay. Mais selon moi, Depay n’a pas encore la grande forme."

Un autre joueur qui lui a plu, est Ake. "Vous avez vu comme il a été fort contre notre ami Lukaku ? En seconde mi-temps, il avait des crampes parce qu’il joue peu dans son club."

Avant de monter dans le car, il avait encore une remarque au sujet de l’arbitrage. Il adressait la parole à une journaliste belge, assise devant lui. "Vous ne trouvez pas que l’arbitre était contre les Pays-Bas ? Il sifflait tout contre nous. Même contre Frenkie de Jong, qui ne ferait pas mal à une mouche."