Luis Enrique pour tout révolutionner Nations League100% Web Jonathan Lange © REPORTERS

De retour à son poste, le sélectionneur espagnol a bouleversé son groupe qui affronte l'Allemagne ce jeudi soir en Ligue des Nations.



Son phrasé n’a pas bougé. Sa détermination non plus. Si l’homme n’est plus le même après la période très compliquée qu’il a traversée marquée par le décès de sa fille, l’entraîneur qu’est Luis Enrique n’a pas vraiment changé. Fidèle à son style. À son parler vrai.



(...)