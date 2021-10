Kylian Mbappé était en position de hors-jeu mais le but a tout de même été validé, au grand regret des Espagnols.

Encaisser et se faire devancer d’un but à la 80e minute d’une finale est forcément rageant. Mais la frustration est encore plus grande lorsque le buteur était en position de hors-jeu. L’Espagne en a fait l’amère expérience dimanche soir.

“Je ne comprends pas”, a réagi le défenseur espagnol César Azpilicueta. “L’arbitre est là pour décider. Moi je les invite à ce que ce soit lui qui aille voir l’écran de la VAR. Il ne prend pas la décision, c’est le VAR qui décide et ça, j’ai du mal à le comprendre.”

Kylian Mbappé était bel et bien en position illicite mais un point bien précis du règlement l’a exempté d’un coup de sifflet. “Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position”, est-il écrit dans les lois du jeu de l’International Football Association Board (IFAB).

(...)