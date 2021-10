Avec le retour de Karim Benzema en Équipe de France, Olivier Giroud a vécu un Euro compliqué. Le plus souvent cantonné au banc, le joueur de l'AC Milan n'a même pas été appelé par Didier Deschamps pour les rencontres qualificatives du mois de septembre et pour le Final 4 de la Ligue des Nations.

Dans son autobiographie, récemment actualisée, l'homme au 110 caps internationales estime que le retour de KB9 a "déséquilibré" l'équipe, ce qui expliquerait la contre performance des Bleus à l'Euro. : "Je me suis dit à moi-même: si Karim revient, tu es grillé", avant d'ajouter un peu plus loin que Benzema "a créé un déséquilibre tactique dans notre jeu. Ce n'était pas de sa faute, mais c'était douloureusement évident. Nous avons perdu notre force collective. Ce déséquilibre soudain a perturbé l'équipe".

Cette semaine, Olivier Giroud est revenu sur ses propos dans une interview accordée à The Athletic. Il a directement précisé qu'il n'avait aucun problème personnel avec l'attaquant du Real Madrid : "Entre lui et moi, il n'y a jamais eu de problème. Je dois être clair là-dessus. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. J'ai passé du temps en équipe nationale avec lui avant 2015. Nous avons joué ensemble la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2012. J'aime jouer avec lui sur un terrain."

Mais pour lui l'Équipe de France n'était pas prête pour l'Euro : "C'est vrai que, tactiquement, on a changé par rapport à la Coupe du monde, et ce n'était pas facile de s'adapter car on ne jouait pas de la même façon. Nous aurions eu besoin de temps pour progresser avec lui avant l'Euro. Je pense d'ailleurs que cela s'est vu en Ligue des Nations, l'équipe s'est améliorée et les choses se passent bien pour la France."

Dans la suite de l'entretien avec The Athletic, le désormais ancien international français est revenu sur la finale de la Ligue des Nations, disputée à Milan : "Pour être honnête avec vous, c'était un peu bizarre de les voir jouer dans mon stade, mon nouveau stade", a déclaré celui qui a déjà inscrit deux buts en trois matchs de Serie A avec l'AC Milan, "Émotionnellement, c'était un peu spécial pour moi de les regarder à la télévision. Pour être tout à fait franc, c’était trop tôt pour que j'aille, par exemple, voir les gars dans le vestiaire. Evidemment, j'étais déçu de ne pas être là. Didier Deschamps a décidé de ne pas faire appel à moi et je dois respecter ce choix."