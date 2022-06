Cristiano Ronaldo est désormais épaulé par deux joueurs inexpérimentés en sélection.

La réserve de talents offensifs portugais est-elle inépuisable ? On avait déjà eu l’occasion de voir João Felix, André Silva, Pedro Neto, Diogo Jota ou Rafa Silva apporter leur aide à Cristiano Ronaldo, notamment à l’Euro. Mais depuis l’automne dernier, deux nouveaux leur font de l’ombre : Rafael Leão et Otavio.

Les ailiers du Milan AC et du FC Porto s’imposent aujourd’hui comme les nouveaux bras gauche et droit de leur capitaine sur le front de l’attaque. Ce sont pourtant plutôt Felix et Jota que beaucoup voyaient devenir les vrais lieutenants de CR7, en attendant de lui succéder comme leaders.