Les débuts de Frank de Boer n’étaient certainement pas ceux dont il rêvait. Pour ses quatre premiers matchs sur le banc des Oranje, celui qui a remplacé Koeman en septembre avait établi un triste record : celui d’être le premier sélectionneur néerlandais à commencer par quatre matchs sans la moindre victoire.

Pour son cinquième exercice, face à la Bosnie-Herzégovine ce dimanche, de Boer a enfin décroché son premier succès en l’emportant 3-1 grâce à un doublé de Wijnaldum et au but de Depay (l'Eupenois Prevljak a réduit l'écart). "Je ne veux pas dire que je suis soulagé, mais c’est certainement agréable", a expliqué le sélectionneur. "Ce qui est beau, c’est que nous avons vu une équipe qui avait énormément de possibilités. Nous visons la constance, mais nous sommes aussi capables de varier."

La victoire est d'autant plus satisfaisante pour de Boer puisque les choix qu'il a décidé d'opérer - et que de nombreux spécialistes remettaient déjà en question - se sont avérés gagnants. Depuis son intronisation, de Boer veut guider les Oranje non pas comme le faisait son prédécesseur (désormais au Barça), mais bien à sa manière. Si, lors des premiers matchs, son plan ne semblait pas fonctionner, sa persévérance et sa confiance en lui ont fini par lui donner raison.

(...)