Il n’y a pas deux trajectoires identiques, dans le monde du football, mais les grands sont presque toujours des joueurs qu’on attendait dès leur plus jeune âge. C’est moins le cas pour Robert Lewandowski. S’il peut s’asseoir à la table des géants de notre époque, son histoire ne s’est pourtant pas écrite sans rature. Ce mardi, l’icône nationale accueillera les Diables à Varsovie. Là où il est né, en 1988. Une ville clé de l’histoire du foot polonais, mais qu’il n’a pas réussi à dompter plus jeune. La capitale s’est longtemps refusée à celui qui a grandi à Leszno, à plus de 300 kilomètres de là.



(...)