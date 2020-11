Le 13 novembre 2017. Une date à jamais ancrée dans la mémoire des 60 millions d’Italiens. Ce soir-là, les hommes de Gian Piero Ventura ne parviennent pas à trouver la faille dans la défense suédoise. Les Scandinaves s’étaient imposés sur le score de 1-0 à l’aller.

Les spectateurs de San Siro sont sous le choc. La Nazionale ne participera pas à la Coupe du monde, ce qui n’était plus arrivé depuis 1958. Trois ans plus tard, la Squadra Azzurra a retrouvé ses lettres de noblesse.

Ce qui a changé depuis 2018 : l’effet Mancini

Après avoir hérité d’une Squadra Azzurra démobilisée, Roberto Mancini a réussi par le jeu à faire de l’Italie une équipe imbattable.

Adieu le Catenaccio et les principes de jeu tournés davantage sur la rigueur défensive. L’ancien entraîneur de Manchester City a insufflé une philosophie plus moderne basée sur un pressing intense, beaucoup de mouvement et de la verticalité qui surprend les défenses adverses.

Le technicien italien a aussi procédé à un rajeunissement de l’effectif. Pas moins de 32 nouveaux joueurs ont été appelés depuis son intronisation. Une tactique payante comme en atteste la série d’invincibilité en cours de vingt rencontres.

Les joueurs clefs : la jeunesse prend le pouvoir

Ce n’est plus le légendaire Gianluigi Buffon qui défend le but des champions du monde 2006. Après près de deux décennies, le mythique gardien a laissé sa place à un autre Gianluigi, Donnarumma, qui a vite convaincu. En défense centrale, l’Interiste Alessandro Bastoni s’est installé aux côtés de l’expérimenté Leonardo Bonucci.

Dans le cœur du jeu, Roberto Mancini a aussi trouvé des certitudes grâce à la paire de récupérateurs, composée de Marco Verratti et Jorginho, accompagnée par le plus offensif Nicolo Barella, 23 ans à peine.

Sur les ailes, Moise Kean et Lorenzo Insigne font parler leur vitesse. Les Transalpins ne sont finalement en manque que d’un buteur et de nombreux prétendants postulent pour la place, même si Andrea Belotti semble avoir un peu d’avance.