Avant la rencontre, Silvio Proto a donné son avis sur la France sur le plateau de RTL. Selon lui, le plus gros problème des Bleus n'est pas technique mais mental. "Je crois qu'il y a un problème d'ego", a commencé l'ancien portier du RSCA. "Cela a commencé avec les déclarations d'Olivier Giroud. Juste avant l'Euro, l'attaquant ne comprenait pas pourquoi les autres joueurs jouaient plus avec Benzema qu'avec lui. Pour moi, ces problèmes ne doivent jamais sortir du vestiaire. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis en face. Tu ne pas vas parler dans le dos de ton coéquipier. Après cela, Mbappé a du se justifier et au final, il marque 0 but à l'Euro."



Un avis partagé par son acolyte Frédéric Gounongbe.