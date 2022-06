Malheureusement pour Kevin De Bruyne qui n'en est pas fan, la Nations League devrait voir son format s'élargir dans les années à venir. Alors que les Diables sont occupés avec leurs quatre dernières rencontres de la saison, l'UEFA planche actuellement sur la possibilité d'accueillir de nouvelles nations dans sa compétition. Ainsi l'association européenne de football veut collaborer avec la Conmebol, son homologue sud-américain, afin d'intégrer les nations d'Amérique du Sud, dont le Brésil et l'Argentine, à la Nations League selon le Nieuwsblad.

Par conséquent, le nombre de rencontres de la Nations League serait revu à la hausse (de six à dix matchs). En contrepartie et pour ne pas une nouvelle fois ajouter des rencontres à un calendrier surchargé, les qualifications pour l'Euro et le Mondial (organisées également par l'UEFA) verraient leur nombre de rencontres réduit à six rencontres (contre dix actuellement).

Le nouveau format pourrait entrer en vigueur dès 2024 et toutes les rencontres seraient organisées en Europe. La rumeur de l'intégration des nations sud-américaines à la Nations League a fait surface à la fin de l'année dernière mais semble désormais de plus en plus se concrétiser.