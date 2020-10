D’abord, un préambule. La prononciation de son nom. Mike Trésor Ndayishimiye s’en amuse. "C’est Da-yi-chi-mi-ye. C’est plus facile à dire qu’à écrire", lâche-t-il en souriant.

Les traits fins de son visage s’illuminent souvent en cette fraîche matinée du mois d’octobre. Dès son entrée dans la salle de sport bruxelloise où il a ses habitudes et peaufine sa préparation avec Ronald Kabeya, le jeune homme attire la lumière.

Comme il a pu le faire lors de ses deux premières sélections en Diablotins. Son penalty et sa passe décisive contre les Gallois ont fait écho à son doublé et son autre assist face aux Allemands. Avec notamment ce coup franc pour ouvrir le score qui a mis en avant son savoir-faire dans l’exercice. Quelque part entre acquis et inné.