Il y croyait déjà avant le tournoi. "Tout le monde donne le Nigeria et la Zambie comme favoris de notre groupe, mais le Burkina sera peut-être la surprise de cette Can", lançait Paul Put, qui ne s’imaginait cependant pas aller si loin dans la compétition.

Nommé à la tête des Étalons en mars 2012, l’entraîneur belge n’a eu besoin que de quelques mois pour réaliser un exploit qui reste à ce jour inégalé. Aucune vraie star dans son équipe, hormis Jonathan Pitroipa, Charles Kaboré et Bakary Koné, évoluant tous les trois en Ligue 1. Aristide Bancé (ex-Lokeren) et Daouda Diakité (ex-Lierse) faisaient aussi partie de ce groupe considéré comme bien inférieur à tous les favoris de cette Can 2013 organisée en Afrique du Sud.

(...)