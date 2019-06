Neymar est au cœur d'un vif scandale sexuel au cours duquel il risque gros.

Pour rappel, le Brésilien fait l'objet d'une plainte pour viol. Une jeune femme lui a rendu visite à Paris mi-mai et a porté plainte contre lui en rentrant au Brésil quelques jours plus tard. Le clan Neymar, qui se sent piégé, a tenté de réagir en publiant une vidéo sur Instagram dans laquelle le joueur du PSG fait défiler sa conversation avec la jeune dame dont le nom est flouté. On y aperçoit notamment des photos dénudées de la victime présumée. Une boulette qui pourrait coûter cher.

En effet, selon des médias brésiliens, la police locale a ouvert une enquête contre Neymar pour divulgation de photos intimes de la jeune femme qui l'accuse de viol. Cette contre-attaque n'est pas légale.

Neymar risque des peines de prison d’un à cinq ans pour "la distribution, publication ou divulgation, par quelque moyen que ce soit (…), de photographie, vidéo ou autre enregistrement audiovisuel contenant des scènes (…) de sexe, nudité ou pornographie, sans le consentement de la victime", comme le relaye RMC.