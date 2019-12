On n’a pas encore vu les joueurs du PSG manifester ouvertement contre la réforme des retraites.

Il ne manque pourtant plus qu’eux pour compléter le chaos dans les rues de Paris ! Compte tenu de la pénibilité de leur métier et des multiples régimes spéciaux en vigueur, ils pourraient clairement, à l’instar des cheminots, se mettre aussi en grève et bloquer les accès à la Porte d’Auteuil.

(...)