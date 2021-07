"J'ai horreur de perdre, mais profite de ce titre, le football t'attendait pour ce moment", a écrit le joueur du Paris SG sur Instagram.

Ce message est accompagné d'une vidéo de l'accolade fraternelle entre les deux stars sud-américaines après la finale gagnée 1-0 par les Argentins samedi soir, au stade Maracana de Rio de Janeiro.

"Messi, mon ami et mon frère (...) Je respecte énormément ce que tu as fait et ce que tu fais encore pour le foot, et spécialement pour moi", a ajouté "Ney".

Neymar et Messi ont joué ensemble au FC Barcelone de 2013 et 2017, remportant de nombreux titres importants, comme celui de la Ligue des Champions en 2015.

L'Argentine s'est imposée contre les tenants du titre et favoris brésiliens grâce à un but d'Angel Di Maria, coéquipier de Neymar au PSG.

Messi, 34 ans, a ainsi soulevé son premier trophée avec l'Albiceleste, après quatre finales perdues (Mondial-2014, Copa America 2007, 2015 et 2016), mettant également fin à une disette de 28 ans de son pays dans des compétitions majeures.

Neymar a fondu en larmes après le coup d'envoi, pendant que Messi était porté en triomphe.

Les deux amis se sont tombés dans les bras l'un de l'autre quelques minutes plus tard.

Ils ont ensuite été vus en train de discuter, tout sourire, aux abords des vestiaires du Maracana.