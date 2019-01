Blessé, Neymar n'est visiblement pas d'humeur à évoquer à son avenir.





Agacé par ces rumeurs incessantes, le Brésilien en a profité pour faire passer un message et rappelé qu'il maîtrisait toujours aussi bien l'espagnol. Lorsqu'il a réussi à éviter les micros, il s'est retourné pour lui adresser un " No me toques los cojones", soit " Ne me cassez pas les c...".





Pour rappel, le club parisien a annoncé que son joueur serait forfait pour les dix prochaines semaines. Il ne sera donc pas présent pour la double confrontation face à Manchester United en Ligue des Champions.

A nouveau touché au cinquième métatarse du pied droit, la même blessure qui avait mis fin prématurément à sa saison il y a un an, Neymar s'est envolé vers Barcelone pour s'y faire soigner. A l'aéroport, la star du PSG, qui se déplaçait en béquilles, a été accueillie par une flopée de journalistes espagnols qui n'avaient qu'une seule question aux lèvres: va-t-il revenir au Barça?