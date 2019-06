"Si je devais parier, je dirais qu'il va demander à déclarer forfait", estime un dirigeant de la fédération brésilienne.







Ces accusations de viol tombent au pire moment pour le footballeur, qui a fait de cette compétition l'une de ses priorités. Le président de la fédération brésilienne (CBF), Rogério Caboclo, avait toutefois pris publiquement la défense de la star du PSG. " Il fait l'objet d'une accusation sans preuve, et toute personne peut être soumise à une telle situation. Nous espérons que cette histoire sera clarifiée rapidement. Il a notre total soutien", a-t-il expliqué depuis Paris, en marge d'une conférence organisée par le Conmebol, la fédération sud-américaine.





Mais visiblement, tout le monde ne se montre pas aussi optimise sur le sort du joueur au sein de la fédération brésilienne. Le vice-président Francisco Noveletto s'est lui montré bien plus prudent. "Si je devais parier, je dirais qu'il va demander à déclarer forfait", a-t-il reconnu auprès de la radio SBT. "Il n'est pas dans les conditions psychologiques pour disputer une Copa America et affronter une horde de journalistes. Ce serait même une bonne chose pour la CBF, pour lui et pour le spectacle s'il renonçait."





Même s'il n'espère pas devoir se priver de son meilleur joueur, Noveletto se base sur les très nombreuses critiques qu'avait dû subir Neymar lors de la dernière Coupe du Monde, lorsqu'il avait été accusé de tous les maux. " Les supporters l'ont déjà critiqué. Alors imaginez s'il rate des passes ou qu'il n'est pas bon lors du premier match? Je parle pour moi mais si Neymar vient et demande à ne pas jouer, ce serait du bon sens de la part de la CBF d'accepter."





Précisons quand même que cette possibilité reste peu probable. Mais qu'elle n'est pas à écarter pour autant.

Au Brésil, on ne parle que de ça. L'affaire Neymar secoue tout un pays qui vit au rythme du ballon rond, alors que less'apprêtent à disputer la Copa America (du 14 juin au 7 juillet).