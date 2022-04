Le produit de la Masia, le centre de formation catalan, est victime d'une fracture du 4e orteil du pied gauche. La durée de son absence dépendra de l'évolution de sa blessure, a écrit le Barça vendredi sur son site officiel. Depuis ses débuts pour l'équipe première du Barça en août dernier contre la Real Sociedad, Nico a joué 37 matches, compilant 2 buts et 2 assists.

C'est un nouveau coup dur pour Xavi, déjà privé de Pedri et Sergi Roberto dans le milieu de terrain. Vendredi, le club a aussi annoncé les contrôles positifs au Covid-19 du défenseur Oscar Mingueza et de l'attaquant Martin Braithwaite. Serginho Dest et Samuel Umtiti sont également blessés.

Le Barça est 2e de Liga à égalité avec le FC Séville (63 pts), quinze longueurs derrière le Real Madrid, tout proche d'un 35e titre.