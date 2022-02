Greenwood a été libéré et placé sous contrôle judiciaire la semaine dernière après avoir été interrogé sur le viol et l'agression présumés d'une jeune femme. L'enquête se poursuit.

Le joueur de 20 ans a été dans un premier temps arrêté et placé en garde à vue pour des chefs d'accusation de viol et agression. Il est désormais également visé pour des faits présumés d'agression sexuelle et de menaces de mort.

Dans une déclaration publiée la semaine dernière, Nike se disait "profondément préoccupée par ces allégations troublantes" et ajoutait qu'elle continuerait "à suivre de près la situation".

La firme a tranché: "Mason Greenwood n'est plus un athlète Nike", a-t-elle annoncé dans un communiqué diffusé lundi.

Mason Greenwood a été suspendu par Manchester United, privé de matches et d'entraînements jusqu'à nouvel ordre.

Le club a retiré de son site internet tous les produits dérivés liés à Greenwood, et son nom ne figure pas dans la liste déroulante des noms de joueurs pour floquer les maillots.

Greenwood, formé à Manchester United, a fait ses débuts professionnels sous le maillot des Red Devils en 2019. En 129 apparitions, il a inscrit 35 buts. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 au moins.

Il compte une sélection avec la sélection aux Trois Lions, en septembre 2020.