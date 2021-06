On ne sait pas encore si Lukas Nmecha restera au RSCA l'an prochain. Le joueur lui s'éclate avec sa sélection espoir à l'Euro 2021. Après 29 petites secondes la baby Mannschaft est parvenu à ouvrir le score lors de la demi-finale de la compétition. Et Nmecha n'est pas étranger à ce splendide but. Grâce à un délice d'extérieur du droit, il est parvenu à trouver Florian Wirtz, le joyau de Leverkusen. Il s'agit tout simplement du but le plus rapide de l'histoire de l'Euro U21.

Cette action a démontré toute la classe des jeunes allemands. En moins de 30 secondes, les Pays-Bas n'ont pas eu le loisir de toucher le cuir. Cueillis à froid, les Jonge Oranje ont finalement perdu 2-1.

Grâce à cette victoire, l'Allemagne jouera donc la finale contre le Portugal qui a éliminé l'Espagne. Cette rencontre se jouera ce dimanche soir. Après cela, le buteur aura certainement l'occasion de penser à son futur. Et les dirigeants du RSCA comme Vincent Kompany doivent espérer qu'il s'écrira en mauve et blanc.