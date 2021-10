Le joueur vedette de 22 ans du Club de Bruges effectue ses débuts chez Oranje, tout comme le gardien de Fribourg Mark Flekken. Van Gaal a appelé un total de 26 joueurs pour les deux prochains matches internationaux.

"Noa Lang fait du bon boulot au Club de Bruges. J'ai bien sûr déjà indiqué que nous n'étions pas riches en ailiers. Nous sommes donc à la recherche d'options pour ces postes. Alors j'aime donner la chance à un jeune joueur", a expliqué Van Gaal, qui préfère Lang à Arnaut Danjuma Groeneveld (ex-Club, maintenant à Villarreal) et Anwar El Ghazi (Aston Villa).

L'équipe néerlandaise jouera contre la Lettonie à Riga vendredi prochain et affrontera Gibraltar à Rotterdam trois jours plus tard. L'équipe de Van Gaal est en tête du groupe G après six matches avec 13 points. La Norvège a le même nombre de points, mais une différence de buts inférieure. La Turquie est troisième à deux points. Le vainqueur du groupe se qualifie directement pour la Coupe du monde de l'année prochaine au Qatar (21 novembre au 18 décembre).