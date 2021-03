Noa Lang ne devrait pas fêter sa première sélection avec les Pays-Bas dans un avenir (très) proche. En effet, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de notre championnat a été sélectionné pour participer au Championnat d'Europe U23. C'est ce qu'à annoncé Erwin van de Looi, le sélectionneur des Jong Oranje. L'ailier de 21 ans est prêté avec une option d'achat obligatoire de 6 millions d'euros par l'Ajax au FC Bruges.

Une broutille lorsque l'on regarde sa feuille de stats chez les Blauw en Zwart. Avec douze buts et sept passes décisives cette saison, il est le deuxième joueur de moins de 21 ans le plus décisif dans les 10 plus grands championnats du vieux continent derrière Haaland.

Pour rappel, l'Euro espoir va être disputé en deux étapes. La phase de poules se déroulera du 24 au 31 mars et la phase à élimination directe du 31 mai au 6 juin. La Hongrie et la Slovénie coorganisent l'événement.

D'autres joueurs de la Pro League ont également été appelés comme Lukas Nmecha (Anderlecht) et Niklas Dorsch (Gand) avec les Allemands. À noter également la présence de Moukoko, la jeune pépite de Dortmund âgé d'à peine 16 ans, avec les jeunes de la Maanschaft.

Les Diablotins n'ont pas réussi à se qualifier pour cette compétition. L'équipe de Jacky Mathijssen est arrivée deuxième du groupe 9 avec 13 points.