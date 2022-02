Dans le contexte actuel de l'invasion russe en ukraine, le football passe au second plan. Mais on a quand même disputé les rencontres retour de barrages en Europa League et en Conference League jeudi soir.

Dans la plupart des stades, joueurs, supporters et arbitres pensaient à la situation en Ukraine et n'ont pas manqué d'afficher leur soutien au peuple ukrainien tout en demandant la fin des hostilités.

Ainsi Ruslan Malinovskyi, joueur ukrainien de l'Atalanta a célébré son but face à l'Olympiacos en retirant son maillot. En-dessous de celui-ci, un t-shirt blanc sur lequel on pouvait lire "No war in Ukraine" ("Pas de guerre en Ukraine"). Très ému, l'ancien joueur de Genk a ainsi prié pour la fin des combats dans son pays. Une photo reprise par le club sur ses réseaux sociaux pour montrer son soutien envers son joueur. Avant la rencontre, ce dernier avait déjà publié un message sur Instagram : "L'Ukraine est attaquée en ce moment même. S'il vous plait, diffusez le message et priez pour notre pays."

© AFP



À quelques centaines de kilomètres de là, lors de la rencontre entre Naples et Barcelone, les joueurs se sont rassemblées autour d'une banderole demandant la fin de la guerre. Si l'image est belle, l'UEFA, dont l'un des plus gros sponsors est le géant russe du gaz Gazprom, a décidé de ne pas la diffuser en direct à la télévision... Selon Marca, l'association européenne de football a volontairement décidé de ne pas diffuser l'image. L'UEFA a réagi en expliquant que si l'image n'a pas été montrée à la télévision, c'est dû à une question de respect de timing du diffuseur d'antenne.

© Twitter FC Barcelona

Autre stade et autre forme de soutien : à Zagreb, les supporters du Dinamo ont déployé une longue banderole pour afficher leur soutien aux Ukrainiens durant la rencontre opposant leur équipe au FC Sévile. De nombreux drapeaux ukrainiens florissaient également dans les tribunes du Stade Maksimir.

© AFP

Des drapeaux qui étaient également visibles dans les tribunes du Bétis ce jeudi. Le club andalou était opposé au club russe du Zénit Saint Pétersbourg. Les supporters du club norvégien Bodo Glimt, opposé au Celtic Glasgow en Conference League ont également montré leur soutien en affichant des drapeaux ukrainiens dans les tribunes.

Toujours en Conference League, les joueurs du Slavia Prague sont montés sur la pelouse, avant leur rencontre face à Fenerbahçe, avec un t-shirt aux couleurs de l'Ukraine et le message suivant : "Nous sommes avec l'Ukraine"