Actuellement en pré-retraite à l'Olimpia Asuncion au Paraguay (2 buts en 10 apparitions cette saison), l'attaquant de 36 ans a pris position de manière ferme sur les réseaux sociaux.

Quand il s'agit de gestes de générosité et de dons, il y a ceux qui en font et le crient sur tous les toits, ceux (moins nombreux) qui en font sans s'en vanter et, désormais, il existe une troisième catégorie: ceux qui n'en font pas et l'affirment haut et fort. Celle-ci vient d'être créée par Emmanuel Adebayor.Alors que de nombreux sportifs professionnels font des dons pour la lutte contre le coronavirus, Emmanuel Adebayor défraye la chronique en cette fin de semaine. L'attaquant togolais, confiné chez lui à Lomé, a répondu aux internautes qui l'incitaient à y aller de son petit geste.(...), a-t-il lâché sur les réseaux sociaux.Au moins, on sait à quoi s'en tenir.