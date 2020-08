Nouvelle saison, nouveaux visages et nouvelles ambitions. Pour les jeunes produits formés localement ou pour les transfuges à fort potentiel arrivés cet hiver ou cet été, la saison 2020-2021 a de fortes chances d’être celle de l’éclosion.

1 Hannes Delcroix

La concurrence sera rude pour Hannes Delcroix en défense centrale. Le jeune natif d’Haïti est de retour d’un prêt convaincant au RKC Waalwijk et espère qu’il aura enfin une opportunité de percer après des années de malchances.

Il a été l’un des hommes forts de la préparation du RSCA avec un but sur le terrain de Saint-Étienne. S’il ne reçoit pas sa chance, il tentera de trouver du temps de jeu ailleurs. Et si possible en Belgique.

2 Youssouph Badji

Les fins connaisseurs se demandent encore pourquoi Youssouph Badji n’a pas entamé la finale de la Coupe de Belgique dans la peau d’un titulaire.

Sa montée au jeu après la pause a d’ailleurs changé le visage de Bruges. Le Sénégalais va très vite, possède de bons pieds et trouve facilement le chemin des filets.

Philippe Clement sait qu’il a un diamant brut entre les mains. Il compte le polir, pas le brûler.