L'ancien coach d'Arsenal est responsable du développement du football à la FIFA depuis novembre.

Si le VAR a réglé beaucoup de problèmes dans le football, la règle liée aux hors-jeu est très souvent sujette à débat. Pour le moment, chaque partie qui dépasse du corps et qui se trouve derrière le défenseur est sanctionnée par un hors-jeu. En Premier League, des décisions plus que limites ont été prises ce qui a créé de vives polémiques. Pour les limiter, Arsène Wenger propose une autre solution: "Vous ne serez pas hors-jeu si une partie du corps qui peut marquer un but est en ligne avec le dernier défenseur, même si d’autres parties du corps de l’attaquant (main ou bras par exemple) sont devant."

L'Alsacien de 70 ans souhaiterait mettre en place ces nouvelles dispositions en vue de l'Euro 2020. Cette "loi du jeu" sera discutée le 29 février à Belfast pour l'assemblée générale de l'IFAB (l’instance qui détermine les règles du jeu).