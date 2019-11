L'Ivoirien a pris sa retraite il y a un an mais veut absolument rester dans le football. Le légendaire attaquant ivoirien s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe à propos de son futur rôle. "Être entraîneur ne m’intéresse pas. Je suis un leader, ma vision est plus grande que le rôle d’entraîneur. Un entraîneur a un impact sur un club et je veux avoir un impact sur un pays. Je veux repenser le football au niveau national pour le développer."

Didier Drogba serait en course pour devenir... président de la Fédération ivoirienne ! Il devrait être en concurrence avec le très critiqué président sortant Augustin Sidy Diallo,