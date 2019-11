L'Union belge de football (URBSFA), qui fêtera son 125e anniversaire en 2020, a dévoilé jeudi sa nouvelle identité visuelle, qui concerne le logo de la fédération mais aussi celui des Diables Rouges, des Red Flames et de 1895, le fan club officiel des Diables.

"Il ne s'agit pas d'une révolution radicale, mais plutôt d'une évolution étant donné que les trois éléments fondamentaux de notre ancien emblème, à savoir la couronne, les lauriers et les trois couleurs belges, sont conservés. Les lettres KBVB et URBSFA sont remplacées par les lettres RBFA (Royal Belgian Football Association), lesquelles sont plus internationales", indique l'Union belge.

Le nouveau logo de la fédération propose, une balle noire surmontée des trois couleurs belges, formant la lettre 'B' de Belgique. "Cette balle noire va aussi accueillir les nouveaux logos des Diables Rouges, des Red Flames et du 1895 Official Belgian Fan Club", explique la fédération, qui va utiliser cette nouvelle identité visuelle dans toutes ses communications.

"Au fil des ans, la Fédération a conçu plusieurs nouvelles marques : Diables Rouges, Red Flames et 1895. Celles-ci ont toujours bénéficié d'un logo qui leur était propre, mais qui n'avait rien à voir avec celui de l'URBSFA. C'est pourquoi nous avons recherché une identité visuelle commune", déclare Manu Leroy, directeur marketing et communication de l'Union belge. "Dans le cadre de notre 125e anniversaire, nous avons décidé d'adopter cette nouvelle identité avec quatre logos modernes qui reflètent visuellement notre appartenance à une même grande famille. Le style ligne claire du dessinateur Hergé rend notre nouvelle identité plus belge que jamais".

Le site internet de l'Union belge va aussi changer d'adresse. A partir du 8 novembre, belgianfootball.be fera place à rbfa.be.

De surcroît, en préparation des festivités de son 125e anniversaire, l'URBSFA publiera le mois prochain un album photos illustrant le patrimoine du football belge. En janvier, le gala du Soulier d'Or sera, quant à lui, placé sous le signe du 125e anniversaire de l'URBSFA. "De nombreuses autres activités sont également prévues, comme notamment une exposition, une pièce de théâtre et un match des légendes", selon l'Union belge.